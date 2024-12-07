В США освободили россиянку, которая без билета села на самолет в Париж

В Бруклине (штат Нью-Йорк) завершилось судебное заседание по делу о незаконном проникновении 57-летней гражданки России Светланы Дали на самолет из Нью-Йорка в Париж без билета. Об этом сообщил телеканал CNN.

Женщину выпустили на свободу.

Изначально судья выступал против освобождения Дали и выражал опасения по поводу ее возможного бегства. С этой позицией согласился один из прокуроров, отметив, что действия россиянки поставили под угрозу национальную безопасность США и не похожи на обычную попытку пройти через турникет.

Тем не менее, федеральный прокурор Майкл Шнайдер посчитал, что Дали не представляет серьезную угрозу побега и не способна каждый день тайком улетать на самолете.

В итоге гражданку России освободили, запретив ей посещать любые аэропорты и покидать район проживания. Также Дали обязали сдать все проездные документы, подтверждать местонахождение по GPS и пройти курс психологического лечения.

Ранее американец пытался угнать пассажирский самолет, чтобы улететь в Эстонию.