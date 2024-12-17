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Врач рассказала, почему опасно оголять щиколотки зимой

Врач Чернышова: оголенные щиколотки зимой могут грозить простудой

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Depositphotos

Россиянам не стоит оголять щиколотки зимой, потому что это может грозить простудой, обострением хронических заболеваний мочеполовой системы и проблемами с суставами. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, щиколотки могут легко переохладиться, потому что они являются очень чувствительной к низким температурам частью тела. Из-за этого у человека может снизиться иммунитет.

«Кажется странным, например, что переохладил ноги и возник насморк или ангина. Но на самом деле это действительно так. Поэтому лучше не рисковать и держать себя в тепле. <...> Открытые в мороз щиколотки могут спровоцировать обострение хронических заболеваний мочеполовой системы. В частности, это касается пиелонефрита или цистита», — сообщила Чернышова.

Врач добавила, что из-за оголенных щиколоток также могут ухудшиться кровообращение и отток лимфы, что грозит заболеваниями суставов. В частности, с возрастом у человека могут возникнуть воспалительные заболевания суставов и артриты, а также артроз.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева до этого говорила, что мокрые ноги и сквозняк отчасти могут спровоцировать простуду из-за переохлаждения организма. Чтобы не заболеть, она советует сократить время пребывания на холоде, а также больше двигаться на улице.

Ранее врач рассказала, какие напитки помогут быстрее справиться с простудой.

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