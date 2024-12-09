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Врач рассказала о влиянии мокрых ног и сквозняков на простуду

Врач Леонтьева: мокрые ноги и сквозняки могут привести к простуде

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Shutterstock

Мокрые ноги и сквозняк отчасти могут спровоцировать простуду из-за переохлаждения организма. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

«Общеизвестно, что вирусы и бактерии вызывают заболевания, а не мокрые ноги и сквозняки. Тем не менее, переохлаждение снижает иммунитет, увеличивая вероятность заражения инфекциями при контакте с их возбудителями», — пояснила врач.

Чтобы не заболеть, она советует сократить время пребывания на холоде, а также больше двигаться на улице. Кроме того, важно теплее одеваться, носить сухую обувь и надевать носки из натуральных материалов, которые смогут впитать влагу, продолжила Леонтьева. По ее словам, стоит также закрывать окна в холодную и ветреную погоду.

Врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова до этого опровергла эффективность лечения ОРВИ с помощью горчичников, чеснока и других народных средств. По ее словам, заболевшим людям не стоит идти на работу, даже если у них появились только легкие симптомы простуды.

Ранее врач рассказала о пользе проветривания комнаты для здоровья.

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