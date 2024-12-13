Врач рассказала, какие напитки помогут быстрее справиться с простудой

При простуде стоит пить больше чая и воды, чтобы помочь организму справиться с ней. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Она отметила, что обильное теплое питье поможет вывести вредные вещества из организма.

«Можно делать морсы из доступных нам ягод — брусники и клюквы. В них много антиоксидантов и витамина C, полезного для иммунитета. Также он есть в лимоне и цитрусовых, но ягоды обладают более приятным вкусом. Морсы оказывают мочегонное действие, улучшая выведение вредных веществ, и обладают жаропонижающим эффектом», — добавила Русакова.

По ее словам, напитки с имбирем в этом случае подойдут не всем, потому что он может спровоцировать аллергию. Если же организм хорошо на него реагирует, врач советует включать их в рацион. Она уточнила, что имбирь также ускоряет выздоровление и выведение токсичных веществ.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Виктория Кострицкая до этого рассказала «Газете.Ru», что разнообразное питание поможет уменьшить частоту заболеваний и укрепить иммунитет ребенка. По ее словам, в ежедневном меню должны быть свежие овощи, фрукты (витамин С: цитрусовые, киви, клубника), белковые продукты (мясо, рыба, бобовые), а также полезные жиры (орехи, авокадо, рыбий жир, яичный желток ), орехи, семена.

Ранее врач рассказала о влиянии мокрых ног и сквозняков на простуду.