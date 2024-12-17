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В Краснодарском крае начали проверку из-за загрязнения берега после ЧП в Черном море

Прокуратура: на Кубани начали проверку загрязнения берега после ЧП с танкерами

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после поступления информации о загрязнении берега мазутной смесью в результате утечки при аварии с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, передает ТАСС.

Во вторник утром в местных пабликах Краснодарского края появились кадры, где видно, что черная масса начала покрывать пляжи. Пользователи предположили, что это мазут, который образовался после аварии.

″Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации″, — говорится в сообщении.

Танкеры потерпели крушение утром 15 декабря. Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Авария вызвала значительный разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. Специалисты применяют сорбенты и нефтеловушки для локализации загрязнения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Кубани ввели режим повышенной готовности.

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