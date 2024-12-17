Россиянам рассказали, как не нарваться на «черных кредиторов»

Россиянам важно тщательно выбирать организацию для получения кредита, чтобы не нарваться на «черных кредиторов», неподконтрольных Центробанку. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

В случае, если кредитор будет легальным, заемщика смогут защитить регулятор (ЦБ) и закон. Чтобы проверить легальность банка или микрофинансовой организации, нужно перейти на сайт ЦБ.

«Кроме того, в Яндексе реестровые организации помечены специальным значком в виде «галочки», — говорится в сообщении.

В связи с этим россиянам советуют обращаться за кредитом только в те организации, которые «помечены» или находятся в реестре, чтобы избежать возможных рисков.

Накануне сообщалось, что российский Центробанк подготовил проект указания, который предполагает запрет банкам на улучшение качества кредитов заемщикам с плохим финансовым положением. Как рассказали в ЦБ, в настоящее время кредитные организации маскируют риски по проблемным ссудам заемщиков с плохим финансовым положением, включая банкротов, за счет учета иных существенных факторов.

Ранее стало известно, что в России стали выдавать меньше потребкредитов.