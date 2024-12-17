Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как не нарваться на «черных кредиторов»

«КП»: россиянам стоит брать кредиты только в легальных организациях

close
Shutterstock/KieferPix

Россиянам важно тщательно выбирать организацию для получения кредита, чтобы не нарваться на «черных кредиторов», неподконтрольных Центробанку. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

В случае, если кредитор будет легальным, заемщика смогут защитить регулятор (ЦБ) и закон. Чтобы проверить легальность банка или микрофинансовой организации, нужно перейти на сайт ЦБ.

«Кроме того, в Яндексе реестровые организации помечены специальным значком в виде «галочки», — говорится в сообщении.

В связи с этим россиянам советуют обращаться за кредитом только в те организации, которые «помечены» или находятся в реестре, чтобы избежать возможных рисков.

Накануне сообщалось, что российский Центробанк подготовил проект указания, который предполагает запрет банкам на улучшение качества кредитов заемщикам с плохим финансовым положением. Как рассказали в ЦБ, в настоящее время кредитные организации маскируют риски по проблемным ссудам заемщиков с плохим финансовым положением, включая банкротов, за счет учета иных существенных факторов.

Ранее стало известно, что в России стали выдавать меньше потребкредитов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами