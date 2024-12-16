В России планируют запретить банкам улучшать качество кредитов «плохим» заемщикам

Российский Центробанк подготовил проект указания, который предполагает запрет банкам на улучшение качества кредитов заемщикам с плохим финансовым положением. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указания Банка России, передает «Интерфакс».

Как рассказали в ЦБ, в настоящее время кредитные организации маскируют риски по проблемным ссудам заемщиков с плохим финансовым положением, включая банкротов, за счет учета иных существенных факторов, например, погашение долга за счет реализации имущества должника и потенциальные разовые денежные потоки.

В российском законодательстве нет прямого запрета на это, подчеркнули в регуляторе.

Предполагается, что запрет на улучшение качества ссуды за счет каких-либо факторов вступит в силу с 1 октября 2025 года и будет применяться ко всем ссудам, в том числе выданным ранее.

Новая норма, считает Центробанк, будет способствовать более качественной оценке реального кредитного риска на основе фундаментальных факторов кредитоспособности проблемных заемщиков.

По данным ЦБ, объем кредитов таким должникам на 1 сентября 2024 года составляет 113 млрд рублей.

11 декабря сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова сообщала, что вероятность появления ограничения «один кредит в одни руки» довольно высока.

Ранее сообщалось, что ипотечный стандарт изменит правила покупки квартир в новостройках.