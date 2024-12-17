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В России отреагировали на новость о том, что родители стали скупать поделки для детсадов

Воспитатель Куклева: поделки помогают родителям провести время с детьми

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В детских садах нет нормативов, которые указывали бы на то, что поделки должны быть сделаны только руками детей. Об этом kp.ru рассказала бывший воспитатель муниципальных и частных детсадов Москвы Анна Куклева, комментируя новость о том, что в России перед Новым годом стали скупать поделки для детских садов.

При этом она уточнила, что в нормативах не установлено и то, что выполненные игрушки должны быть только красивыми. По ее словам, в методическом плане на год содержатся пункты «Делаем игрушку из природных материалов», «Поделки по теме зимы» и другие похожие, при этом отношение к таким конкурсам целиком зависит от заведующей или воспитателя группы. Поэтому, если в учреждении устраиваются жесткие конкурсы на поделки, это может быть «способ демонстрации власти для воспитателей», сказала Куклева.

«Есть и вторая причина. Вы давно время с ребенком проводили? Чтобы не просто постоять в телефоне, пока он в песочнице возится. И не просто посидеть в кафе: он — в мультиках, вы — в мессенджерах. Тут вам придется работать в команде. Сказали нужна поделка из природных материалов? Идете в парк или во дворе камень да шишки ищите. Змею к Новому году? Садитесь и лепите, красите, пробки на шпагат надеваете. В процессе общаетесь», — добавила она.

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина до этого говорила, что поделки из опавших листьев, веточек и желудей могут быть опасными для детей, так как на материале, который они собирают с земли, таятся различные инфекции и бактерии.

Ранее сообщалось, что москвич принял за наркоманку девушку, искавшую под его окном ветки для поделки.

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