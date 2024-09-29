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Москвич принял за наркоманку искавшую под его окном ветки для поделки девушку

SHOT: житель Москвы принял за наркоманку искавшую под его окном ветки девушку

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Freepik

Житель Москвы принял за наркоманку девушку, которая искала под его окном ветки для поделки в детский сад. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Он попытался ее задержать, но она объяснила, что ищет не закладку, а ветки. Полицию вызывать не стали.

До этого в Подмосковье задержали мужчину, прятавшего наркотики в скорлупу грецких орехов. Мужчина арендовал гараж на территории городского округа, где производил и фасовал запрещенные вещества. При обыске помещения у подозреваемого изъяли три пакета и пластиковую емкость с порошком, а также 58 свертков с аналогичным содержимым. Часть из них была расфасована в скорлупу от грецкого ореха.

Также стало известно, что в Красноярске супруги делали закладки во время прогулок с четырехлетним ребенком. Они делали тайники в Свердловском районе Красноярска, для конспирации они раскладывали наркотики во время прогулок со своим ребенком.

Ранее две россиянки пытались передать в СИЗО наркотики в тапочках.

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