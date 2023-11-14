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Россиян предупредили об опасности для детей поделок из листьев, веток и желудей

Ученый Лялина: на листьях и желудях могут быть инфекции, микотоксины и грибки

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Freepik

Осенью дети в школах и детсадах часто делают поделки из опавших листьев, веточек и желудей. Однако для детей это может быть очень опасно, так как на материале, который они собирают с земли, таятся различные инфекции и бактерии, предупредила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Общественной Службой Новостей.

Помимо обычных пыли и грязи на листьях и ветках могут быть шерсть и экскременты животных, причем не только собак и кошек, но и мышей и крыс, являющихся переносчиками очень опасных заболеваний.

Помимо этого, на лежащих на земле листьях и предметах, используемых для поделок, могут быть плесневые грибки. Они опасны тем, что вызывают аспергиллез – новообразование в легких, которое может привести к кровохарканию, предупредила Лялина.

«Также споры этих грибов, являясь сильным аллергеном, опасны для людей, имеющих диагнозы бронхиальная астма и поллиноз», – добавила ученый.

Чтобы избежать последствий, лучше собирать шишки, кору, листья и прочие природные материалы только в хорошем состоянии, в сухую погоду и желательно выбирать места, в которые попадает солнечный свет.

Желательно собранный материал просушить в сушильных шкафах, а листья можно скелетировать. Для этого нужно проварить их в воде с добавлением большого количества соды в течение двух-трех часов. Или можно опустить листья в средство для устранения засоров в раковине или для очистки сантехники, используя при этом перчатки. Затем их следует промыть проточной водой – в результате от листьев останутся одни прожилки, что интересно выглядит для поделки и не представляет угрозу здоровью.

Ученые ранее выяснили, что опавшие осенние листья могут быть опасны, так как содержат биогенные стойкие свободные радикалы (BPFR). Это токсичные загрязнители, представляющие угрозу для здоровья человека.

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