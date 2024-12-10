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Зарплатам курьеров предсказали дальнейший рост до рекордного уровня

HR-эксперт Мурадян: к Новому году зарплаты курьеров станут рекордно высокими

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Высокие зарплаты курьеров продолжат расти и к Новому году достигнут рекордного уровня. Во второй половине декабря заработать за месяц представители профессии смогут больше 300 тыс. рублей, поэтому данная сфера является одной из самых выгодных в качестве подработки, заявил 360.ru HR-специалист Гарри Мурадян.

Очень высокие зарплаты курьеров – это не правило, а исключение, которое затрагивает лишь самые тяжелые для работы периоды, когда нагрузка сотрудников сильно растет. Желающие получить больше трудятся сверхурочно, и именно из этого формируется их высокий заработок, отметил специалист.

Среди причин роста оплаты труда в сфере служб доставки эксперт выделил спрос на онлайн-заказы, высокую конкуренцию и сезонные надбавки.

«Однако важно помнить, что работа курьером требует физической выносливости и готовности к непредсказуемым условиям», — подчеркнул Мурадян.

Напомним, исследователи выяснили, что на фоне зимнего сезона и нехватки рабочих рук зарплаты московских курьеров могут вырасти до 300 тыс. рублей в месяц. При этом почти половина работодателей готова платить курьерам от 200 тыс. рублей в месяц, а соискателям с водительскими правами обещают 360 тыс. рублей, причем на корпоративном авто.

В год на зарплаты представителей служб доставки уходит до 4 трлн рублей, уточнил президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров. По его мнению, так как курьеры – это самозанятые, государство не досчитывается внушительных сумм, поэтому сфера нуждается в изменениях.

Ранее курьеры обогнали по зарплате врачей, журналистов и айтишников.

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