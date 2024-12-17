Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме связали убийство генерала в Москве с неудачами Киева на фронте

Депутат Картаполов назвал убийством исподтишка подрыв генерала Кириллова в Москве

За убийством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве стоит Украина, которая проигрывает на поле боя. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат назвал произошедшее «убийством исподтишка» и пообещал, что выводы будут сделаны.

«Это связано с тем, что нацистский киевский режим проигрывает все на поле боя. И снова начал заниматься своими излюбленными методами — убийство исподтишка. Поэтому здесь самое главное продолжать выполнять задачи специальной военной операции, и чем быстрее мы их выполним, тем быстрее все это закончится. Что касается защиты наших военнослужащих, необходимые меры принимаются и выводы будут сделаны в том числе из последнего», — сказал он.

17 декабря Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. По данным ведомства, утром во вторник на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в стоящий рядом с подъездом жилого дома самокат.

Как уточнял Mash, военнослужащие выходили из подъезда в момент, когда СВУ сдетонировало.

Ранее прокуратура взяла на контроль дело о взрыве СВУ на Рязанском проспекте в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами