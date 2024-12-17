В Госдуме связали убийство генерала в Москве с неудачами Киева на фронте

За убийством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве стоит Украина, которая проигрывает на поле боя. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат назвал произошедшее «убийством исподтишка» и пообещал, что выводы будут сделаны.

«Это связано с тем, что нацистский киевский режим проигрывает все на поле боя. И снова начал заниматься своими излюбленными методами — убийство исподтишка. Поэтому здесь самое главное продолжать выполнять задачи специальной военной операции, и чем быстрее мы их выполним, тем быстрее все это закончится. Что касается защиты наших военнослужащих, необходимые меры принимаются и выводы будут сделаны в том числе из последнего», — сказал он.

17 декабря Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. По данным ведомства, утром во вторник на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в стоящий рядом с подъездом жилого дома самокат.

Как уточнял Mash, военнослужащие выходили из подъезда в момент, когда СВУ сдетонировало.

Ранее прокуратура взяла на контроль дело о взрыве СВУ на Рязанском проспекте в Москве.