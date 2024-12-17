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«Окна затряслись»: очевидица — о взрыве на Рязанском проспекте, где погиб начальник войск РХБЗ

Жительница Москвы рассказала о трясущихся окнах из-за взрыва СВУ на Рязанском проспекте

Из-за взрыва самодельного взрывного устройства на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, у жителей соседних домов затряслись окна. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Галина. По ее словам, первыми на место ЧП приехали пожарные, а затем — остальные спецслужбы.

«Я находилась в соседнем доме, был слышен сильный и мощный взрыв — такой, что у нас даже окна затряслись, около 6:10. Мы не спали, собирались на работу, после взрыва стали обсуждать, что произошло. Написали, что был взрыв и двое мужчин погибли. Потом приехали первыми пожарные, далее все остальные спецслужбы», — сказала она.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в столице прогремел взрыв. Как сообщил Следственный комитет, сработало взрывное устройство, заложенное в стоящий рядом с подъездом жилого дома самокат. В результате погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Как уточнял Mash, военнослужащие выходили из подъезда в момент, когда СВУ сдетонировало.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Госдуме связали убийство генерала в Москве с неудачами Киева на фронте.

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