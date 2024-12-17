Москвичам рассказали, куда обращаться, чтобы улицы почистили от снега

Москвичи могут позвонить в управляющую компанию или ТСЖ, если территорию их многоквартирного дома не убрали от снега. Об этом сообщает kp.ru.

Специалисты УК и ТСЖ также должны расчищать дорожки у подъездов и крыши от снега и сосулек. Сообщить об этом можно в Единый диспетчерский центр через «Госуслуги Москвы». Если обращение игнорируют больше двух суток, можно сообщить об этом в Мосжилинспекцию.

Дворы и тротуары на улицах района должны убирать сотрудники «Жилищника», чтобы разобраться в ситуации, можно позвонить в свой районный отдел — в приемную. Тротуары у проезжих частей и автодороги расчищают специалисты «Автодора», на уборку им дается трое суток после снегопада. Если уборка проведена плохо, можно сообщить об этом по номеру: +7 (495) 620-27-60.

«Если не устраивает чистота тропинок в парке, то вам только звонить или идти в его администрацию. Некоторые парки Москвы не имеют своей администрации — в этом случае их чистит «Жилищник», — добавили в сообщении.

15 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве зафиксировали январские сугробы, высота которых местами увеличилась до 26 см. Синоптик уточнил, что сугробы зафиксировали на шести метеостанциях региона.

Ранее москвичам пообещали снегопады, ледяные дожди и морозы на этой неделе.