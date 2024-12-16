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Москвичам пообещали снегопады, ледяные дожди и морозы на этой неделе

Синоптик Леус: снегопады и морозы ожидаются в Москве на этой неделе

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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

На неделе с 16 декабря в Москве ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы, ледяные дожди, морозы до -20°C и оттепель до +5°C. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает kp.ru.

Так, в понедельник и вторник, 16 и 17 декабря, в столице ожидаются снегопады и сильный ветер. В среду температура воздуха опустится до -5…-7°C, снегопады и сильный ветер порывами до 17 метров в секунду будут сохраняться. Ночь на четверг, 19 декабря, станет самой морозной с начала зимы. Температура в этот день сначала опустится до -14…-19°C, а после — поднимется до 0°C.

«Сопровождать потепление будут ледяные дожди», — уточнил Леус.

В пятницу, 20 декабря, ночная температура составит -4…-9°C, дневная — поднимется до рекордных +5°C. В субботу ночью будет -3…+2°C, днем — -2…+3°C.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что во вторник, 17 декабря, в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 14-17 метров в секунду, а также небольшие осадки и гололед. При этом она уточнила, что в начале недели в столице ожидается практически оттепель — температура воздуха преодолеет отметку 0°C.

Ранее москвичам посоветовали носить с собой лекарства из-за резких перепадов погоды.

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