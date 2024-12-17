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На месте взрыва в Москве работает следственная группа

СК РФ: следователи работают на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве

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Телеграм-канал «SHOT»

На месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве работает следственная группа, сообщает Telegram-канал столичного СК РФ.

«Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — говорится в сообщении ведомства.

Также столичная прокуратура взяла на контроль инцидент с самодельным взрывным устройством (СВУ) в Москве, сообщает Telegram-канал ведомства. Работу координирует прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в результате взрыва в Москве утром 17 декабря, по предварительной информации, погибли генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник.

Telegram-канал Mash сообщил, что жертвами взрыва могли стать генерал-лейтенант войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и его помощник.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал о мощном взрыве на Рязанском проспекте.

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