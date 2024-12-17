В Гидрометцентре РФ рассказали о погоде в столице 17 декабря

Облачная погода и гололедица ожидаются в российской столице 17 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики выяснили, что в этот день температура воздуха в Москве составит от 0°C до -2°C. Местами в городе пройдет снегопад.

При этом к ночи заметно похолодает. В ночь на 18 декабря столбики термометров будут показывать до -8°C, отметили специалисты.

«Ветер — западный, [скорость его порывов будет достигать] 6–11 метров в секунду», — говорится в прогнозе.

Из него следует, что атмосферное давление в столице поднимется до 729 миллиметров ртутного столба.

В свою очередь, температура воздуха на территории Московской области будет колебаться в пределах от 0°C до -5°C. Ночью соответствующий показатель составит до -11°C.

16 декабря в распоряжении «Газеты.Ru» появились результаты исследования, проведенного аналитиками «Яндекс Погоды». Специалисты установили, какие населенные пункты в РФ стали самыми холодными городами-миллионниками в 2024 году.

Такими городами оказались Новосибирск, Красноярск, Омск, Пермь и Челябинск. Были моменты, когда в этих населенных пунктах температура воздуха по ощущениям опускалась до -36°C.

Ранее в Гидрометцентре РФ спрогнозировали температуру воздуха выше нормы в азиатской части страны.