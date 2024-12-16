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Жителей Таганрога предупредили о взрывах

Камбулова сообщила, что в Таганроге обезвредят части ракет после атаки на город

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Таганроге Ростовской области обезвредят части ракет после атаки Вооруженных сил Украины на город. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Взрывотехники произведут обезвреживание частей ракет, которые остались после ракетной атаки на наш город. Во время произведения работ, возможно, услышите звуки взрывов», — отметила она.

Глава города подчеркнула, что жителям многоквартирных домов №№ 7, 9, 11, 11-1, 9-1, 7-1 по Калужскому проезду нужно оставаться дома и не выходить на улицу, отойти от окон и ожидать в коридоре или санузле.

По информации Камбуловой, взрывотехники собирались приступить к работам около 23:00. В комментариях под ее сообщением местные жители рассказали, что звуков взрывов на данный момент не слышали.

11 декабря город Таганрог подвергся атаке со стороны ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Более того, сгорели 14 транспортных средств.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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