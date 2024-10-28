Российскую блогершу осудили за надпись на скале на Алтае

Блогершу из Новосибирска Яну Кашину оштрафовали за надпись на скале в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В августе девушка написала «Кашина» краской на одной из скал по дороге в Чемал. Поступок блогерши сильно возмутил местных жителей, одна из них сняла на видео действия девушки и обратилась в районную полицию.

Сама Кашина рассказала, что приехала на Алтай во второй раз и не знала, что рисовать на скалах нельзя. В одном из видео с извинениями она сравнила себя с певцом Филиппом Киркоровым, сказав, что «вошла не в ту дверь».

По закону «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» за нанесение надписей или рисунков на природных, исторических и археологических памятниках, скалах, придорожных камнях предусмотрена административная ответственность. В итоге на Кашину составили протокол об административном правонарушении и оштрафовали на 2,5 тысячи рублей. Надпись со скалы стерли.

Ранее блогер Литвин рассказал, чем занимался в СИЗО после драки на матче Медиалиги.