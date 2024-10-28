Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российскую блогершу осудили за надпись на скале на Алтае

Новосибирскую блогершу Яну Кашину оштрафовали за надпись на скале на Алтае

close
Телеграм-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул»

Блогершу из Новосибирска Яну Кашину оштрафовали за надпись на скале в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В августе девушка написала «Кашина» краской на одной из скал по дороге в Чемал. Поступок блогерши сильно возмутил местных жителей, одна из них сняла на видео действия девушки и обратилась в районную полицию.

Сама Кашина рассказала, что приехала на Алтай во второй раз и не знала, что рисовать на скалах нельзя. В одном из видео с извинениями она сравнила себя с певцом Филиппом Киркоровым, сказав, что «вошла не в ту дверь».

По закону «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» за нанесение надписей или рисунков на природных, исторических и археологических памятниках, скалах, придорожных камнях предусмотрена административная ответственность. В итоге на Кашину составили протокол об административном правонарушении и оштрафовали на 2,5 тысячи рублей. Надпись со скалы стерли.

Ранее блогер Литвин рассказал, чем занимался в СИЗО после драки на матче Медиалиги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами