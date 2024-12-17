В результате взрыва в Москве мог погибнуть высокопоставленный военный

В результате взрыва в Москве утром 17 декабря, по предварительной информации, погибли генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник. Как сообщает Telegram-канал Baza, официальные источники эту информацию пока не подтвердили.

«Взрыв произошел после детонации взрывного устройства. По предварительным данным, СВУ было заложено у выхода из подъезда», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash сообщил, что в результате взрыва могли погибнуть генерал-лейтенант войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и его помощник.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщало мощном взрыве на Рязанском проспекте рядом с кафе «Плюшки ватрушки». В результате погибли два человека.

В ночь на 17 декабря также сообщалось, что в Калининграде сотрудники МЧС России предотвратили угрозу взрыва при пожаре в многоквартирном доме на улице Алтайской. Пожар произошел на мансарде одноэтажного дома, сгорели две квартиры и кровля.

Ранее жителей Таганрога предупредили о взрывах.