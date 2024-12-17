Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В результате взрыва в Москве мог погибнуть высокопоставленный военный

Baza: жертвами взрыва в Москве могли стать генерал-лейтенант и его помощник

close
Телеграм-канал «SHOT»

В результате взрыва в Москве утром 17 декабря, по предварительной информации, погибли генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник. Как сообщает Telegram-канал Baza, официальные источники эту информацию пока не подтвердили.

«Взрыв произошел после детонации взрывного устройства. По предварительным данным, СВУ было заложено у выхода из подъезда», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash сообщил, что в результате взрыва могли погибнуть генерал-лейтенант войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и его помощник.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщало мощном взрыве на Рязанском проспекте рядом с кафе «Плюшки ватрушки». В результате погибли два человека.

В ночь на 17 декабря также сообщалось, что в Калининграде сотрудники МЧС России предотвратили угрозу взрыва при пожаре в многоквартирном доме на улице Алтайской. Пожар произошел на мансарде одноэтажного дома, сгорели две квартиры и кровля.

Ранее жителей Таганрога предупредили о взрывах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами