Арестованы подозреваемые в поставках некачественной продукции ВС РФ

Басманный суд Москвы арестовал троих подозреваемых в поставках некачественной продукции ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемые Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова работали топ-менеджерами АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было основано в 1944 году в Липецкой области. Оно производит сухие пайки и консервы для Минобороны РФ.

Топ-менеджерам предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Их считают виновными в ненадлежащей организации услуг по обеспечению питания для нужд министерства обороны РФ. Они пробудут под стражей два месяца, до 19 июня.

До этого Песков назвал неизбежными некоторые проблемы со снабжением СВО.

По словам пресс-секретаря Кремля, российские солдаты все еще нуждаются в общей помощи со стороны населения и продолжат нуждаться в ней в будущем. В связи с этим он выразил радость от того, что граждане РФ едины в своем порыве помогать участникам боевых действий.

Ранее Путин заявил, что снабжение российской армии улучшается.