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Депутат Европарламента извинился за русофобию Запада

Депутат ЕП Блаха на фоне Красной площади извинился за русофобию Запада

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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха приехал в Россию и извинился за русофобию Запада. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я приехал поблагодарить вас за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе», — подчеркнул он.

В начале октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что украинский конфликт все еще не завершился, так как западные страны продолжают помогать Киеву.

Как отметил премьер-министр, в реальности русофобия не приносит государствам Запада никаких результатов. В связи с этим он выразил уверенность, что добиться прекращения огня военным путем невозможно.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявлял, что Запад охвачен маниакальной идеей отменить все русское, прежде всего культуру и традиции.

Ранее Фицо оценил шансы кандидатов в президенты США завершить конфликт на Украине.

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