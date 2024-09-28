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Российский посол заявил о маниакальной идее Запада отменить все русское

Посол РФ в Анкаре Ерхов: Запад охватила маниакальная идея отменить все русское

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Global Look Press

Запад охвачен маниакальной идеей отменить все русское: прежде всего культуру и традиции. Об этом заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, передает РИА Новости.

«Запад охватила маниакальная идея отменить все русское — прежде всего, нашу великую культуру и традиции», — подчеркнул он.

По словам дипломата, сегодня на смену сотрудничеству и дипломатии пришел язык ненависти и угроз со стороны Запада. Кроме того, западная русофобия привела к открытой агрессии против РФ, которая, по оценке Ерхова, осуществляется террористическими методами.

До этого ведущий литовского общественного телевидения Альгис Раманаускас высказал инициативу о расстреле родителей за просмотр русских фильмов и прослушивание русской музыки.

Ранее сообщалось, что кабмин еще не рассматривал проект о наказании иностранцев за русофобию.

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