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На Украине сообщили о введении новых графиков отключения света

Директор YASNO: на Украине введут новые унифицированные графики отключений света

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Подслушано во Владимире/VK

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» введет новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всей территории страны 16 декабря. Об этом заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам гендиректора, все шесть групп отключений будут разделены на 12 групп, что позволит отключать электроэнергию лишь половине группы. Новые графики отключений света будут едиными для всех регионов страны. Коваленко отметил, что новый подход позволит обеспечить 56 часов света для каждой очереди, в отличие от 38 часов в предыдущих версиях графиков.

Он добавил, что отключения будут планироваться в получасовых интервалах. Коваленко подчеркнул, что вопрос количества отключенных потребителей становится более гибким.

13 декабря украинская сторона запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран: Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. По данным «Укрэнерго», импорт будет происходить в течение суток. При этом максимальная мощность в отдельные часы будет составлять до 1098 мегаватт-часов.

Ранее пять атомных реакторов Украины снизили мощность из-за ударов по энергетике.

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