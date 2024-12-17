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Последняя рабочая неделя года в России будет шестидневной

Перед Новым годом россиян ждет шестидневная рабочая неделя

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В конце нынешнего года россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, после которой последуют продолжительные новогодние праздники. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Государственной думы производственные календари на 2024 и 2025 годы.

Последняя рабочая неделя 2024 года будет длиться шесть дней, с 23 по 28 декабря, в связи с тем, что выходной с субботы, 28 декабря, перенесен на понедельник, 30 декабря.

Затем россияне отдохнут в течение 11 дней подряд, с 29 декабря по 8 января следующего года.

16 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что добиться от соседей соблюдения тишины в новогоднюю или любую другую ночь практически невозможно, поскольку у полиции нет ресурсов и сил на фиксацию нарушений.

Ранее в Госдуме напомнили, что положено гражданам за работу в праздники.

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