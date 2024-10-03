«Начала плеваться»: россиянке продали чачу под видом минеральной воды «Боржоми»

Во Владивостоке женщина обнаружила чачу в просроченной бутылке с водой «Боржоми» из местного магазина. Об этом пишет «Сапа».

Местная жительница рассказала Telegram-каналу, что торопилась на встречу и заехала в продуктовый магазин, чтобы взять воды. В машине Юлиана открыла бутылку, сделала глоток и поняла, что вместо воды там находится крепкий алкоголь.

«Я начала плеваться. Подумала, вдруг это какая-нибудь кислота или растворитель. В машине у меня не было воды, соответственно, я не смогла сразу прополоскать рот, и выскребла язык салфетками. Ну, в общем, это было не очень хорошо и приятно», — вспоминает горожанка.

Ей пришлось вызвать такси и вернуться домой. Родственники девушки по вкусу определили, что под видом грузинской минералки в фирменной бутылке той продали чачу. В полиции заявление Юлианы не приняли, решив, что угроз ее здоровью не было.

Теперь девушка собирается отдать напиток, срок годности которого, судя по этикетке, истек еще в прошлом году, на экспертизу.

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