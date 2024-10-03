Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Начала плеваться»: россиянке продали чачу под видом минеральной воды «Боржоми»

Во Владивостоке женщина купила воду Borjomi и обнаружила в бутылке чачу

close
David Mdzinarishvili/Reuters

Во Владивостоке женщина обнаружила чачу в просроченной бутылке с водой «Боржоми» из местного магазина. Об этом пишет «Сапа».

Местная жительница рассказала Telegram-каналу, что торопилась на встречу и заехала в продуктовый магазин, чтобы взять воды. В машине Юлиана открыла бутылку, сделала глоток и поняла, что вместо воды там находится крепкий алкоголь.

«Я начала плеваться. Подумала, вдруг это какая-нибудь кислота или растворитель. В машине у меня не было воды, соответственно, я не смогла сразу прополоскать рот, и выскребла язык салфетками. Ну, в общем, это было не очень хорошо и приятно», — вспоминает горожанка.

Ей пришлось вызвать такси и вернуться домой. Родственники девушки по вкусу определили, что под видом грузинской минералки в фирменной бутылке той продали чачу. В полиции заявление Юлианы не приняли, решив, что угроз ее здоровью не было.

Теперь девушка собирается отдать напиток, срок годности которого, судя по этикетке, истек еще в прошлом году, на экспертизу.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело из-за отравления 18 человек водой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами