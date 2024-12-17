Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве выдача ипотеки упала почти на треть за год

За 11 месяцев уровень выдачи ипотеки снизился на 26%

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Завершение льготной ипотеки с господдержкой и ужесточение условий по семейной программе, а также повышение ключевой ставки снизили доступность жилья как в центральной части России, так и в регионах. По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», за 11 месяцев 2024 года на первичном рынке Московской агломерации было заключено 12,4 тыс. ДДУ. Это на 18% меньше, чем за тот же период 2023 года. Рынок постепенно выходит на уровень продаж 2022 года по количеству ДДУ.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

«Наибольшее снижение продаж наблюдается на рынке Московской области — на 24% и на рынке Новой Москвы — на 19%. Старая Москва «просела» только на 2%. Это объясняется классовой структурой рынков: на рынках Новой Москвы и Московской области представлен в основном массовый сегмент, который больше всего пострадал от отмены льготной ипотеки с господдержкой — на ее долю приходилось до 80% продаж», — говорит Татьяна Подкидышева, исполнительный директор компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По словам эксперта, за 11 месяцев выдачи ипотеки снизились на 26%: больше всего в Старой Москве и Московской области — 30 и 27% соответственно.

На рынке Старой Москвы больше всего наблюдалось снижение продаж за этот период в массовом сегменте квартир — на 35%. Это самый уязвимый сегмент, который на протяжении всего 2023 года сидел на льготных ипотечных кредитах и на субсидированных ставках от застройщика. Выдачи ипотеки в этом сегменте упали на 38%, доля составила 75%.

Если в бизнес-классе доля ипотеки и поднималась до 50-60%, то это были программы субсидированной ставки или траншевой ипотеки. Сегодня доля ипотеки опять опустилась к своим обычным для этого класса значениям — 35-40%. В премиальном и элитном сегментах доля ипотеки всегда была минимальной или вообще отсутствовала, отмечает Татьяна Подкидышева.

Продажи осени показали, что рынок оправился после отмены льготной ипотеки в июле, когда продажи рухнули сразу на 40% и в августе еще на 28%. Сентябрь показал прирост уже на 26% за месяц, октябрь был практически такой же, как сентябрь.

В этот период все застройщики запустили все имеющиеся у них рыночные механизмы регулирования спроса: различные программы рассрочки от коротких до длинных на 3-5 лет, с процентами и без процентов, акции и скидки. Увеличились расходы на маркетинг и рекламу.

В итоге рынок в ноябре выглядит вполне пришедшим в себя: рост по всем сегментам рынка на 14,8%: Старая Москва — на 9%, Новая Москва — на 26%, Московской область — на 18%. Ипотечные выдачи остались на уровне октября. Доля же ипотечных сделок составила в Старой Москве 50%, в Новой Москве — 60%, в Московской области — 70%.

Ранее выяснилось, что в Москве цены на элитную недвижимость взлетели более чем на 25%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами