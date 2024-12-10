Россиянам назвали лучшие страны для покупки недвижимости в 2025 году

Эксперты экосистемы Kalinka составили рейтинг стран, в которых ожидается наибольший объем инвестиций в недвижимость среди россиян в 2025 году. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

По прогнозам аналитиков, на первом месте по популярности с точки зрения инвестиций в недвижимость в следующем году останется Россия, и в первую очередь — Москва и Сочи. Доходность от вложений в ликвидные высокобюджетные проекты в обоих городах может доходить до 20%.

Также высокую инвестиционную привлекательность демонстрирует Алтай. Еще одним перспективным российским направлением может стать Крым, но это во многом зависит от дальнейшего развития политической ситуации.

Востребованность дорогой российской недвижимости растет за счет репатриации капиталов и необходимости вложения средств в понятный продукт на фоне сохраняющейся экономической нестабильности.

На втором месте — Таиланд, который в этом году стал лидером по количеству инвестиционных покупок недвижимости среди россиян, сместив сверхпопулярные ОАЭ. В этом году на Таиланд приходилось порядка 16% запросов российских покупателей недвижимости, и в следующем году спрос продолжит расти. Доходность от инвестиций в недвижимость в стране может составлять 15% годовых, а при сдаче в аренду — до 60% на вложенный капитал за год.

Высокий спрос на недвижимость в стране эксперты объясняют как экономическими причинами — возможностью банковских переводов из России, так и активным развитием инфраструктуры и ростом туристического потока, обеспечивающим большой потенциал арендного дохода.

Еще одно популярное среди россиян направление — Индонезия, а именно остров Бали. Доходность при перепродаже недвижимости на Бали может составлять до 40%, а при сдаче в аренду — 12-15% годовых.

По данным из открытых источников, ежегодный рост туристов на острове составляет в среднем 30%, что обеспечивает высокую заполняемость сдаваемых в аренду объектов. Заселяемость приобретаемых объектов составляет около 80-85% в самых густонаселенных районах.

Вопреки прогнозам скептиков, упорно предрекающих дубайскому рынку перегрев, недвижимость в эмирате продолжает пользоваться высоким спросом. И одной из причин очередного всплеска покупательского интереса в этом году стал старт новых проектов: только с начала года их вышло около 100, многие высокого уровня и по привлекательным ценам. Доходность от вложений в недвижимость в Дубае аналитики Kalinka оценивают на уровне 15% годовых и выше в успешных проектах.

Тем не менее спрос на недвижимость в ОАЭ среди россиян за этот год упал. С первых мест в рейтинге иностранных покупателей они сместились примерно на девятую позицию, что объясняется возникшими сложностями с переводом средств из РФ.

Если говорить про «тихие гавани» для инвестирования, то на текущий момент они сосредоточены не только в ОАЭ, но и в пределах всего Ближнего Востока. И в первую очередь это Саудовская Аравия, где россияне предпочитают инвестировать, получать резидентство и управлять своими капиталами. Инвесторы Kalinka Ecosystem на ранних этапах входа в проекты в Эр-Рияде уже зафиксировали +35% на вложенный капитал.

В стране созданы уникальные условия для инвесторов, они открывают рынок для иностранного капитала и внедряют передовые технологии. В перспективе ожидаются пиковые значения для инвестиций с приближением крупных событий для страны — Азиатских зимних олимпийских игр 2029, EXPO 2030 и Чемпионата мира по футболу 2034.

Ранее выяснилось, что россияне собираются тратить средства с депозитов на недвижимость.