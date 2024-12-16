В Москве цены на элитную недвижимость взлетели более чем на 25%

Цены на элитную недвижимость в Москве относительно прошлого года увеличились на 25,9%. Сегодня средняя цена предложения в де-люкс сегменте жилой недвижимости составляет 2,8 млн рублей за кв. м. Это показало исследование Ricci | Жилая недвижимость, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

За последние 5 лет локации, которые выбирают застройщики для возведения высокобюджетных проектов, не изменились: основной объем лотов по-прежнему сосредоточен в ЦАО. До 2019 года наибольшей популярностью у девелоперов пользовались районы Якиманка и Замоскворечье. Сегодня самым застраиваемым районом в делюкс-сегменте являются Хамовники – за последние 5 лет здесь в продажу вышло 67,6 тыс. кв. м нового объема жилья (или 12 новых корпусов).

Особое внимание в сегменте элитной недвижимости уделяется внешнему облику зданий. Около 65% потребителей сегодня отмечают архитектуру домов в списке трех самых важных критериев при выборе жилья. Такой факт стимулирует застройщиков искать новые современные архитектурные решения. В основном в своих проектах девелоперы используют классический стиль, который никогда не выходит из моды и гармонично вписывается в существующую историческую застройку столицы. Элегантность, универсальность, натуральные материалы, лаконичные формы, сдержанные цвета, а также концептуальная проработка и внимание к деталям становятся ключевыми факторами успеха проектов. В то же время, помимо классики, в Москве появляются элитные дома и в стиле хай-тек, и ар-деко, и модерн, со сложными фасадными решениями и нестандартной архитектурой.

Застройщики все чаще прибегают к использованию дорогих натуральных материалов для облицовки фасадов зданий и отделки общественных пространств: мрамора, природного камня, ценных пород дерева, стекла, гранита. Это связано с тем, что многие клиенты предпочитают экологичный дизайн и архитектуру, которые будут актуальны всегда.

Придомовая территория в элитных жилых комплексах важна для резидентов и серьезно влияет на продажи, поскольку связана с эстетикой, безопасностью и комфортом.

Современные решения придомовой территории предполагают концепцию «двор без машин», использование современных приемов ландшафтного дизайна, зонирование двора и выделение зон с разными типами активности для создания различных сценариев досуга. Детские игровые и спортивные площадки оснащаются современным экологичным и сертифицированным оборудованием от известных производителей.

Более того, в попытке предложить покупателю преимущества жизни на природе в черте города, девелоперы стали стилизовать свои проекты в загородном формате. Стало появляться все больше жилых комплексов с собственным лесопарком или набережной, озером или прудом на территории, фонтанами. В условиях усиливающейся конкуренции между элитными проектами наличие этих элементов фактически становится обязательным.

Внутреннее наполнение играет особую роль в элитных проектах, становясь визитной карточкой и конкурентным преимуществом девелопера. Покупая жилье, клиенты приобретают не только квадратные метры, но и особенный образ жизни.

Конкуренция и появление новых требований покупателей привело к формированию на элитном рынке недвижимости принципиально иных подходов к инфраструктуре, а ее наполнение перестало быть классическим. Во многих проектах сегодня можно встретить библиотеку, бильярдный и каминный залы, зоны для ожидания курьеров, комнаты отдыха водителей, сигарные комнаты, конференц-залы, библиотеки, кинозалы, коворкинги, фитнес-залы и многое другое. Причем эти объекты должны быть приватными, доступными только резидентам.

Для большинства клиентов высокобюджетного сегмента важен качественный консьерж-сервис, который помогает решить многие бытовые вопросы: от уборки и доставки еды до организации праздников и путешествий.

«В ближайшие годы у девелоперов сохранится тренд на использование комплексного подхода к проектированию элитного жилья с учетом совокупности факторов: архитектуры, локации и транспортной доступности, и развитой инфраструктуры, а также наличия общественных пространств. Наиболее успешными будут те девелоперы, которые сумеют максимально воплотить концепцию «город в городе» в рамках своих проектов. Будут востребованы и новые форматы жилья — апартаменты с патио, квартиры с террасами, лоты с угловым остеклением, эксплуатируемые кровли с бассейнами, зонами отдыха, кинотеатрами, которые позволяют организовать для жильцов новые сценарии досуга и отдыха. Девелоперы будут придумывать все новые и новые способы выделиться на фоне конкурентов», — прогнозирует генеральный директор Ricci | Жилая недвижимость Екатерина Ломтева.

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