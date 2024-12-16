В Дагестане муж вернулся из командировки раньше и был избит женой и ее любовником

Жительницу Дагестана и ее возлюбленного задержали после нападения на ее мужа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Хасавюрте. По данным источника, мужчина вернулся домой из командировки раньше и застал супругу с новым партнером, после чего пара избила его.

В какой-то момент муж перестал дышать. После этого женщина позвонила в полицию и заявила, что к ним в квартиру ворвались неизвестные. Ее преступники якобы ударили по голове, и она потеряла сознание, а супруга – серьезно избили.

Следователи не поверили в эту версию. Они предположили, что жена избила пострадавшего куском плинтуса и выдумала неизвестных, однако позже выяснилось, что в произошедшем принимал участие ее новый возлюбленный.

Обоих возлюбленных задержали, на данный момент они находятся в изоляторе временного содержания.

До этого в Уфе суд обязал мужчину выплатить штраф после того, как он заглянул в телефон супруги. Забрав ее телефон из ремонта, он узнал, что за 14 лет в союзе с ним женщина нередко изменяла.

Найденное россиянин отправил родственникам и друзьям жены, позже супруга подала на него в суд и выиграла дело.

Ранее россиянин отомстил бывшей жене, отняв машину у ее любовника.