Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане муж вернулся из командировки раньше и был избит женой и ее любовником

Mash: в Дагестане жена и ее любовник избили заставшего их мужа

close
Freepik.com

Жительницу Дагестана и ее возлюбленного задержали после нападения на ее мужа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Хасавюрте. По данным источника, мужчина вернулся домой из командировки раньше и застал супругу с новым партнером, после чего пара избила его.

В какой-то момент муж перестал дышать. После этого женщина позвонила в полицию и заявила, что к ним в квартиру ворвались неизвестные. Ее преступники якобы ударили по голове, и она потеряла сознание, а супруга – серьезно избили.

Следователи не поверили в эту версию. Они предположили, что жена избила пострадавшего куском плинтуса и выдумала неизвестных, однако позже выяснилось, что в произошедшем принимал участие ее новый возлюбленный.

Обоих возлюбленных задержали, на данный момент они находятся в изоляторе временного содержания.

До этого в Уфе суд обязал мужчину выплатить штраф после того, как он заглянул в телефон супруги. Забрав ее телефон из ремонта, он узнал, что за 14 лет в союзе с ним женщина нередко изменяла.

Найденное россиянин отправил родственникам и друзьям жены, позже супруга подала на него в суд и выиграла дело.

Ранее россиянин отомстил бывшей жене, отняв машину у ее любовника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами