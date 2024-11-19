Россиянин отомстил бывшей жене, отняв машину у ее любовника

В Мирном будут судить местного жителя, который угрожал новому возлюбленному бывшей супруги и заставил мужчину переоформить на себя автомобиль. Об этом сообщает УМВД Якутии.

26-летний вахтовик из Мирного пойдет под суд за вымогательство. Мужчина узнал, что его бывшая жена встречается с новым возлюбленным. Он решил отомстить ей, нашел номер телефона своего соперника и связался с ним. Угрожая насилием, злоумышленник потребовал 1 млн рублей и заставил мужчину переоформить на свое имя его автомобиль.

Якутянин обратился в правоохранительные органы. Встреча с вымогателем проходила под контролем полицейских. После получения договора купли-продажи злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина выстрелил в лицо своему сопернику и лишил его глаза. 44-летний россиянин во время прогулки с ребенком встретил возлюбленную с другим мужчиной и выстрелил в него. Избавившись от пистолета, злоумышленник сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

Ранее в Петербурге муж четыре года притворялся больным раком и выманивал у жены деньги.