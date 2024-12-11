Суд наказал уфимца, который уличил жену в изменах и отправил родне ее любовные переписки

Житель Уфы узнал, что жена годами изменяла ему, и разослал родственникам ее любовные переписки, пишет «Сапа».

Как сообщается, Светлана и Айдар прожили вместе 14 лет, пока в апреле 2023 года у женщины не сломался телефон. Из сервиса гаджет забрал муж и впервые решился проверить ее на верность. Так мужчина узнал, что супруга впервые изменила ему через четыре года после свадьбы. Следующие 10 лет Светлана встречалась с разными мужчинами.

«10 лет — с начальником, семь — с одногруппником, пять лет — с другом молодости. Естественно, ничего хорошего и приятного я не чувствую», — признается Айдар.

Обманутый муж заскринил переписки жены с любовниками и отправил их родственникам и друзьям. Вскоре после этого брак между ними был расторгнут, но Светлана решила отомстить бывшему мужу и привлечь его к ответственности за незаконное распространение сведений о частной жизни. Сначала суд приговорил Айдара к двум годам лишения свободы, но мужчина обжаловал приговор и получил штраф в 25 тыс. рублей.

Финальным решением суда Светлана осталась недовольна, Айдар уверен, что настоящая цель его бывшей жены — их квартира.

Ранее россиянка обвинила мужа-военного в измене, отправив ему на фронт траурный венок.