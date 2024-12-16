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Задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика

РИА: 11 туристов из РФ в Тунисе до сих пор не получили доступа к переводчику

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Depositphotos

В Тунисе 11 российских туристов, задержанных местными органами, до сих пор не имеют доступа к переводчику, что значительно затрудняет проведение следственных действий. Об этом РИА Новости сообщила невеста одного из задержанных, основываясь на информации от адвоката.

«Когда их держали в Гуржени, приходил представитель консульства, ему было сказано, что с расследованием «затык», потому что нет свободных переводчиков. Сейчас как бы «идет следствие». Но так как нет переводчика, то ничего не происходит», — отметила девушка.

По словам адвоката, проблема с переводом объясняется недостатком сертифицированных специалистов, допустимых к работе в судебных органах. В Тунисе всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и ни один из них не желает заниматься этим делом, добавила она.

Как рассказала девушка одного из туристов Анастасия, ее возлюбленный Сергей приехал в Тунис 14 ноября. Ранее он уже бывал в стране, а в этот раз вместе с приятелями планировал посетить селение Кассерин, расположенное недалеко от границы с Алжиром. После поездки связь с Сергеем пропала, впоследствии Анастасия узнала от родственника его друга, что местные власти задержали всю группу.

Ранее россиянина обвинили в домогательствах из-за фото, сделанного в стамбульском метро.

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