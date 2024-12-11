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Из здания Следственного комитета в Красноярске во время допроса выпал мужчина

В Красноярске с 11-го этажа здания Следственного комитета выпал допрашиваемый

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Телеграм-канал «ЧП Красноярск»

В Красноярске допрос 39-летнего мужчины следователями закончился трагедией: мужчина выпал из окна здания Следственного комитета. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Мужчина какое-то время находился на раме окна 11-го этажа, а затем сорвался вниз. Спасти его не удалось.

По информации СМИ, красноярец проходил по делу бывшего вице-мэра города Алексея Давыдова, которого подозревают в передаче взяток экс-начальнику управления дорог, инфраструктуры и благоустройства краевого центра Евгению Жвакину.

До этого житель подмосковных Люберец избил полковника юстиции и росгвардейцев в здании следственного управления. Мужчина, пришедший на прием к должностному лицу, сначала спровоцировал драку, а затем оказал силовикам активное сопротивление, ранив блюстителей закона.

Ранее житель Тульской области напал на полицейского и пытался избить монтировкой фельдшера скорой помощи.

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