Из здания Следственного комитета в Красноярске во время допроса выпал мужчина

В Красноярске допрос 39-летнего мужчины следователями закончился трагедией: мужчина выпал из окна здания Следственного комитета. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Мужчина какое-то время находился на раме окна 11-го этажа, а затем сорвался вниз. Спасти его не удалось.

По информации СМИ, красноярец проходил по делу бывшего вице-мэра города Алексея Давыдова, которого подозревают в передаче взяток экс-начальнику управления дорог, инфраструктуры и благоустройства краевого центра Евгению Жвакину.

До этого житель подмосковных Люберец избил полковника юстиции и росгвардейцев в здании следственного управления. Мужчина, пришедший на прием к должностному лицу, сначала спровоцировал драку, а затем оказал силовикам активное сопротивление, ранив блюстителей закона.

Ранее житель Тульской области напал на полицейского и пытался избить монтировкой фельдшера скорой помощи.