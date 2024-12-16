Ученые рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

Эксперты Пермского Политеха рассказали, как выбрать безопасную и экономичную гирлянду, избежать аллергии и пожаров.

Декабрь сложно представить без сияния гирлянд. Они украшают елки, дома и улицы, создавая праздничное настроение. Но чтобы радость не омрачилась неприятностями, важно правильно выбирать и использовать эти электрические украшения.

«Если сравнивать лампы с одинаковым значением светового потока (количества излучаемого света), то LED-гирлянды однозначно будут потреблять меньшее количество электроэнергии и, соответственно, меньше нагреваться»,– рассказал Иван Калинин, старший преподаватель кафедры микропроцессорных средств автоматизации.

Безопасность гирлянды также зависит от качества ее сборки и соблюдения правил эксплуатации. У праздничного украшения обязательно должна быть инструкция на русском языке и отметка EAC – знак о соответствии товара требованиям Евразийского экономического союза. Провода не должны иметь видимых повреждений: трещин, растяжений, заусениц. От вилки до ближайшей лампочки расстояние шнура должно составлять не менее 1,5 метра. Мощность гирлянды можно определить в ее технических характеристиках, указанных в инструкции, на упаковке или бирке около вилки изделия.

Эксперты советуют проверять гирлянду в магазин и не включать ее дома сразу после прихода с улицы. Внезапный переход от минусовых температур к теплу может вызвать конденсат, который приведет к коротким замыканиям и поломкам. С точки зрения пожарной безопасности гирлянду не стоит располагать так, чтобы она соприкасалась с бумагой, деревом или легковоспламеняемыми тканями. Помимо этого, необходимо остерегаться едкого запаха из коробки.

«Едкий запах от гирлянд может исходить из-за использования производителем некачественных материалов для изготовления пластиковых деталей или изоляции проводов. Такой запах свидетельствует о выделении в воздух различных токсичных веществ и может привести к нежелательным аллергическим реакциям, головным болям, ухудшению самочувствия»,– сообщил Ростислав Юдин, инженер кафедры микропроцессорных средств автоматизации Пермского Политеха.

Запах может появиться и у работающей гирлянды от плавления изоляции проводов или пластиковых деталей. В таком случае рекомендуется немедленно отключить ее от сети и проветрить помещение.

Эксперты рекомендуют выключать гирлянду за пару часов до сна, либо уменьшать в них содержание света коротковолнового сине-фиолетового диапазона, чтобы не нарушать циркадные биоритмы, суточный цикл сна-бодрствования.

Новогодние гирлянды дарят радость и уют, но их использование требует внимания к безопасности. Соблюдение простых рекомендаций поможет наслаждаться новогодними праздниками без лишних рисков.

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