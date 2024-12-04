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В Нижневартовске ищут хулигана, который снял игрушки с елки и выбросил их в мусорный бак

Неизвестный снял игрушки с городской елки в Нижневартовске и выбросил их

В Нижневартовске ищут местного жителя, который снял игрушки с городской елки и выбросил их. Видео, на котором видно, как хулиган портит украшения, появилось в Тelegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

По словам подписчиков, все произошло вечером 3 декабря в районе городской набережной. Неизвестный снял с украшенной елки несколько игрушек, отнес их в ближайший мусорный бак и покинул место происшествия вместе со спутником.

«Нам удалось спасти пару игрушек (Миньона и Бубу), до остальных просто не дотянулись», — рассказали свидетели этой странной выходки. Они надеются, что полиция поймает «Гринча», мотивы которого остаются невыясненными.

В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили агентству Ura.ru, что уже проводят проверку по факту инцидента. Личность виновного еще не установлена, ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

Ранее ребенок разгромил новогоднюю конструкцию и украл гирлянды с елки в Иркутской области.

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