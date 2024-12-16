Россиянин обратился в больницу с укусом медведя

В Иркутской области в больницу обратился 27-летний мужчина с жалобами на укус медведя. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, россиянин приехал в медицинское учреждение с ссадинами и царапинами. Мужчина рассказал врачам о происхождении травм — оказалось, что его укусил медведь в районе села Степановка. Подробности инцидента не раскрываются.

Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь. Сообщается, что россиянина отпустили домой, где он будет проходить дальнейшее лечение.

До этого в Приморье геодезист выжил после нападения медведя во время проведения работ по прокладке просеки. Мужчину госпитализировали с травмами. Подробности его состояния не уточняются.

Ранее в Якутии медведь ворвался в зимовье охотников и напал на мужчину.