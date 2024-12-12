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Мошенники обманули тульского пенсионера почти на 2 млн рублей

В Туле пенсионер из-за мошенников потерял почти 2 млн рублей

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Depositphotos

В Туле 73-летний мужчина потерял почти 2 млн рублей, доверившись аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пожилому мужчине стали звонить неизвестные, которые называли себя сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка. Мошенники убедили его в том, что на него якобы пытаются оформить кредит.

Под этим предлогом преступники предложили пенсионеру перевести сбережения на «безопасный счет», чтобы их «сохранить». Россиянин доверился злоумышленникам и отправил по указанным реквизитам почти 2 млн рублей.

До этого в Петербурге мошенники украли у пожилой женщины почти 10 млн рублей. Злоумышленники напугали ее «подозрительными операциями» и попросили отдать наличные «на проверку» курьеру.

Ранее профессор университета испугался уголовного дела и отдал мошенникам более 8,7 млн рублей.

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