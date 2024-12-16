Более 9,6 млн рублей украли у лежачей 93-летней пенсионерки из Москвы

Из квартиры лежачей пенсионерки в Москве похитили крупную сумму наличных. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, 67-летняя дочь лежачей пенсионерки обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные похитили более 9,6 млн рублей наличными, которые были спрятаны в бумажном пакете на верхней полке кладовки в квартире ее матери.

Отмечается, что в период пропажи денег, с января по декабрь текущего года, за пенсионеркой ухаживали четыре сиделки. Также о тайнике знала 38-летняя внучка лежачей москвички. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

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