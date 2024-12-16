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В Тюмени двое приятелей ограбили магазин, угрожая продавцу ножом

В Тюмени двое приятелей ограбили магазин и попались полиции

Сотрудники тюменской полиции задержали двух приятелей, подозреваемых в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Двое злоумышленников ворвались в торговую точку на улице Барнаульской, один из грабителей был вооружен ножом, угрожая им продавцу, он потребовал достать наличные из кассы. Второй налетчик вышел на улицу и следил за обстановкой вокруг магазина. Забрав деньги, грабители скрылись.

Руководство торговой точки обратилось в правоохранительные органы. Сначала оперативникам удалось задержать первого участника ограбления, второй подозреваемый успел уехать из города и скрывался в Екатеринбурге.

Выехав в командировку, сыщики задержали злоумышленника и доставили его обратно в областной центр. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела о разбое, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Подмосковье двое приятелей-мигрантов ограбили знакомого из Мурманска, который приехал в столичный регион, чтобы купить валюту. Приятели встретили потерпевшего в аэропорту, вывезли в лес и отобрали рюкзак, в котором был миллион рублей наличными.

Ранее россиянка украла почти полмиллиона рублей у знакомого из-за того, что ее не позвали в магазин.

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