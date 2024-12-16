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Россиянка украла у знакомого почти миллион рублей и устроила себе праздник

Жительница Бурятии украла 930 тысяч и потратила их на одежду, спиртное и сауны

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МВД Бурятии

В Бурятии задержали местную жительницу за кражу крупной суммы с карты знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской полиции.

Как установили правоохранители, 28 октября фигурантка распивала спиртное со знакомым в селе Кижинга. На утро жена потерпевшего обнаружила, что со счета супруга ночью исчезло 930 тысяч рублей. Куда пропали деньги, мужчина объяснить не смог. Но из истории операций стало ясно, что сумма отправилась на карту несовершеннолетней дочери 43-летней участницы застолья. Полицейские наведались к ней домой, но хозяйку не застали.

Позже выяснилось, что она быстро обналичила переведенные деньги и отправилась в Иркутск, а затем — в Улан-Удэ. Там она некоторое время жила на широкую ногу — занималась шопингом, посещала ночные клубы и сауны, тратила деньги на алкоголь — пока ее не задержали полицейские.

Злоумышленница призналась, что подсмотрела у знакомого пароль от его онлайн-банка и воспользовалась его гаджетом, когда тот опьянел. Все украденные деньги к моменту задержания она успела прогулять.

Ранее сахалинка нашла на улице карту и устроила себе праздник с цветами и алкоголем.

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