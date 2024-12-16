Сочинский подросток-аниматор растлил шестилетнего мальчика в туалете

В Сочи 17-летний аниматор детского центра растлил шестилетнего ребенка в туалете. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в детском центре «Городок». Подросток-аниматор, который проходил там стажировку, познакомился с маленьким мальчиком. Он завел ребенка в туалет и совершил в его присутствии развратные действия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Позже подростка арестовали.

До этого в Петербурге 51-летнего сотрудника завода задержали по подозрению в растлении 12-летней девочки. Женщина обратилась в правоохранительные органы и заявила, что он на протяжении двух лет совершал в отношении ее дочери насильственные и развратные действия сексуального характера.

Ранее замдиректора семейного центра в Петербурге задержали по делу о педофилии.