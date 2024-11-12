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Замдиректора семейного центра в Петербурге задержали по делу о педофилии

Mash: в Петербурге замдиректора семейного центра заподозрили в педофилии

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Pixabay

В Петербурге замдиректора Центра содействия семейному воспитанию задержали по подозрению в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, следствие придерживается мнения, что 57-летний замдиректора семейного центра в Колпино пользовался беспомощным состоянием несовершеннолетних, которые содержатся в школе-интернате. Таким образом, он растлил как минимум двух воспитанников в возрасте восьми и 17 лет. Предварительно, это произошло весной 2023 года.

Мужчину допросили и взяли у него образцы для проведения генетической экспертизы. Подозреваемого проверяют на причастность к другим возможным случаям домогательств.

В учреждении, где трудился фигурант, проживают дети-сироты. Оно позиционируется как школа для потенциальных родителей.

Ранее в Москве задержали отца-педофила, который домогался сына с девяти лет.

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