Сотрудника завода в Петербурге задержали за растление 12-летней девочки

В Петербурге 51-летнего сотрудника завода задержали по подозрению в растлении 12-летней девочки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, 40-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы и заявила, что 51-летний мужчина на протяжении двух лет совершал в отношении ее дочери насильственные и развратные действия сексуального характера. По ее словам, все происходило в жилище на проспекте Королева.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства, им оказался сотрудник АО «ЛОМО». Петербуржца поместили в изолятор, детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого в Петербурге по подозрению в педофилии арестовали замдиректора Центра содействия семейному воспитанию. Предварительно, он растлил минимум двух мальчиков в возрасте восьми и 17 лет.

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