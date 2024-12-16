Мальчик упал в открытый люк во время реконструкции дороги в Новороссийске

В Новороссийске ребенок провалился в открытый люк во время реконструкции дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на участке, где ведется реконструкция дорожной развязки. Ребенок упал в открытый люк и не смог самостоятельно выбраться.

Мальчику помогли прохожие. Ребенок не получил серьезных травм. Отмечается, что колодец, в который упал малолетний, на время работ был накрыт и огорожен. На него планируют в ближайшее время установить люк.

До этого в Городищенском районе Волгоградской области женщина гуляла с собакой и провалилась в четырехметровый открытый люк. На дне колодца находилась металлическая арматура со штырем, который торчал примерно на 40 сантиметров.

Ранее трехлетний мальчик провалился в люк с фекалиями в Волгоградской области.