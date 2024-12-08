Трехлетний мальчик провалился в люк с фекалиями в Волгоградской области

В Котово отец сумел спасти трехлетнего сына, который провалился в открытый люк во время прогулки. Об этом сообщает портал «Высота 102».

Семья с ребенком возвращалась из магазина домой, трехлетний мальчик бежал впереди родителей по тротуару и неожиданно исчез. Ребенок провалился в открытый люк с фекалиями, крышка сразу захлопнулась.

«Когда я открыл крышку, увидел сына, который стоял по грудь в мерзко пахнущей жиже и тянул ко мне руки. В тот момент он пока не плакал — видимо, не понял, что произошло. Я снял куртку, лег на живот рядом с колодцем, дотянулся до сына, потом дал команду меня поднимать. К тому времени к нам уже подбежали прохожие, они помогли вытянуть меня и ребенка», — рассказал отец мальчика.

Сотрудники ближайшего магазина предложили семье помощь, мальчика отогрели. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи не нашла у ребенка травм. Как отметили местные жители, после произошедшего коммунальщики не огородили опасный участок, люк все еще открыт.

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