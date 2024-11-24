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Россиянка гуляла с собакой и провалилась в четырехметровый люк

В Волгоградской области спасли женщину с собакой, провалившихся в открытый люк

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Depositphotos

В Городищенском районе Волгоградской области женщина гуляла с собакой и провалилась в открытый люк, ей потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает портал «Высота 102».

Жительница поселка Ерзовка выгуливала свою овчарку во дворах домов по улице Ленина и упала вместе с животным в открытый люк. Крики о помощи услышали прохожие. Они пытались помочь россиянке выбраться и вызвали спасателей.

«Меня спасла моя Алиса. Колодец был очень глубокий, метра четыре, а там на дне — металлическая арматура со штырем, который торчал сантиметров на 40. Алиса упала в узкое пространство, где не было этого штыря. А я — на нее. Она мне как бы сделала безопасную подушку и уберегла от того, чтобы штырь меня не проткнул», — рассказала пострадавшая.

Женщина и ее питомец не пострадали, спасатели вытащили их из колодца. По словам местных жителей, люк длительное время стоит открытым.

Ранее школьник получил перелом, провалившись в открытый люк в Калуге.

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