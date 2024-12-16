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Глава МИД Украины призвал усиливать санкции против России

Глава МИД Украины призвал ввести санкции против металлургии и энергетики России

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поприветствовал утверждение 15-го пакета санкций против России со стороны Евросоюза и призвал усиливать давление на экономику РФ. Об этом пишет «Европейская правда».

«Следует продолжить повышать давление благодаря секторальным санкциям против российской металлургии, энергетики и других критически важных сфер. Чем ниже будут цены на нефть и энергетические прибыли для России, тем ближе будет справедливый мир», — считает Сибига.

Он также вновь призвал союзников Украины передать системы ПВО, включая HAWK, NASAMS и IRIS-T. Глава МИД Украины также напомнил о необходимости инвестировать в оборонную промышленность республики, поскольку это самый быстрый способ «укрепить обороноспособность» Киева.

16 декабря Евросоюз утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. Новые рестрикции коснутся российского танкерного флота, компаний из Китая и Северной Кореи, а также чиновников КНДР.

Ранее Кулеба посетовал на снижение поддержки со стороны Великобритании.

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