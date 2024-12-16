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Суд продлил срок следствия по делу о некачественных сухпайках для МО РФ

Суд в Москве продлил срок следствия по делу о сухпайках МО РФ до марта 2025 года

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Басманный суд Москвы продлил срок предварительного следствия по уголовному делу о поставках некачественных сухпайков для нужд Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Срок продлен до 18 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову, которые работали топ-менеджерами АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было основано в 1944 году в Липецкой области. Оно производит сухие пайки и консервы для Минобороны РФ.

Как тогда сообщали в суде, стоимость заключенных с ведомством контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.

В июле арестовали бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, отвечавшего в ведомстве за материально-техническое обеспечение. РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

Ранее экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны.

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