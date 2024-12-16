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Эксперт объяснила, какую рыбу не стоит подавать на новогодний стол

Эксперт Роскачества Котельникова: не следует употреблять рыбу дымового копчения

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gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

В качестве закуски на новогоднем столе должна быть технологически приготовленная рыба. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.

«Это может быть слабосоленая рыба: ломтиками, тушками, кусками. Это может быть рыба холодного или горячего копчения — здесь все зависит от вкусовых предпочтений. Главное, чтобы было бездымовое копчение, потому что использование дыма вредно для организма: там содержатся канцерогенные вещества», — предупредила специалист.

Она добавила, что хорошим примером минимально обработанной рыбы является кисловато-соленая красная рыба.

До этого Котельникова объяснила, как выбрать рыбу на новогодний стол. В первую очередь, эксперт посоветовала обращать внимание на цвет товара. По ее словам, если имеются темные пятна, вероятно, продукция некачественная.

Она также напомнила, что испорченный товар всегда можно вернуть.

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